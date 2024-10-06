В Воскресенске полностью потушили пожар в бане

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В Подмосковье ликвидировали пожар, в котором погибли две девочки

В подмосковном Воскресенске ликвидировали пожар в бане, в котором погибли две девочки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В городе горела двухэтажная баня на 79 квадратных метрах. С огнем боролись 33 спасателя и 19 единиц техники.

Сотрудники МЧС России обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет, их отец госпитализирован с ожогами.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье», — указано в Telegram-канале ведомства.