Два маленькие девочки сгорели в бане в Подмосковье

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МЧС: два ребенка погибли при пожаре в бане в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске огонь охватил двухэтажную баню, в результате пожара погибли дети — две несовершеннолетние девочки, сообщает МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, пламя на 79 «квадратах» ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники.

При тушении спасатели обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Их отец госпитализирован в больницу с ожогами.

Ранее склад с 3 тыс. тонн гороха горел в Красноярском крае. Обошлось без пострадавших, возгорание удалось оперативно потушить.