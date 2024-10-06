Два маленькие девочки сгорели в бане в Подмосковье
МЧС: два ребенка погибли при пожаре в бане в Воскресенске
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В подмосковном Воскресенске огонь охватил двухэтажную баню, в результате пожара погибли дети — две несовершеннолетние девочки, сообщает МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, пламя на 79 «квадратах» ликвидировали 33 специалиста и 19 единиц техники.
При тушении спасатели обнаружили двух погибших девочек 10 и 11 лет. Их отец госпитализирован в больницу с ожогами.
Ранее склад с 3 тыс. тонн гороха горел в Красноярском крае. Обошлось без пострадавших, возгорание удалось оперативно потушить.