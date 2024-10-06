Склад с горохом горел в Красноярском крае

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Спасатели потушили склад с горохом под Красноярском

В Красноярском крае пожарные МЧС России потушили склад с горохом, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В хранилище находилось свыше 3000 тонн гороха, сказано в сообщении.

Менее чем за два часа пожар локализовали на площади 2400 квадратных метров, а потом сумели полностью потушить.

О сумме ущерба и пострадавших не сообщается.

Ранее в Пермском крае загорелась частная нефтебаза.