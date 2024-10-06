Склад с горохом горел в Красноярском крае
Спасатели потушили склад с горохом под Красноярском
Фото - © ГУ МЧС России по Красноярскому краю
В Красноярском крае пожарные МЧС России потушили склад с горохом, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В хранилище находилось свыше 3000 тонн гороха, сказано в сообщении.
Менее чем за два часа пожар локализовали на площади 2400 квадратных метров, а потом сумели полностью потушить.
О сумме ущерба и пострадавших не сообщается.
Ранее в Пермском крае загорелась частная нефтебаза.