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Огонь охватил 10 тыс. квадратных метров на нефтебазе в Пермской крае

В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов, огонь охватил 10 тыс. квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Отмечается, что пожар локализован в промзоне деревни Осенцы. Огонь охватил емкости с топливом. ‍Спасатели не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

В ликвидации пожара участвуют более 60 человек личного состава МЧС и 19 единиц техники.

Ранее подавленный средствами РЭБ беспилотник упал на территорию нефтебазы в Воронежской области.