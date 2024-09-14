В Воронежской области лесной пожар перебросился на частные дома

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Лесной пожар в Воронежской области уничтожил три дома

Спасатели Воронежской области стараются потушить жуткий лесной пожар, который уже дошел до села Ямное и уничтожил три дома. В Сеть попало видео с места происшествия, пишет Telegram-канал SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как огонь возвышается на несколько метров над лесом. Ситуацию усугубляет ветер, который распространяет горение в Воронежской области.

Огонь уже добрался до села Ямное. Известно, что три частных дома сгорели. На месте работают спасатели.

На момент публикации заметки информация о пострадавших уточняется. Что стало причиной начала пожара, предстоит выяснить экспертам.