В Воронежской области лесной пожар перебросился на частные дома
Лесной пожар в Воронежской области уничтожил три дома
Фото - © Telegram-канал SHOT
Спасатели Воронежской области стараются потушить жуткий лесной пожар, который уже дошел до села Ямное и уничтожил три дома. В Сеть попало видео с места происшествия, пишет Telegram-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как огонь возвышается на несколько метров над лесом. Ситуацию усугубляет ветер, который распространяет горение в Воронежской области.
Огонь уже добрался до села Ямное. Известно, что три частных дома сгорели. На месте работают спасатели.
На момент публикации заметки информация о пострадавших уточняется. Что стало причиной начала пожара, предстоит выяснить экспертам.