сегодня в 23:57

В Воронеже загорелась квартира в результате атаки БПЛА ВСУ

В квартире произошел пожар при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«В одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено», — отметил он.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир.

По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».

