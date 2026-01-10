В Воронеже загорелась квартира в результате атаки БПЛА ВСУ
В квартире произошел пожар при падении обломков сбитых БПЛА над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
«В одном доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено», — отметил он.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир.
По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».
