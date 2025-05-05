В Волоколамске задержали мужчину, угрожавшего ружьем сотрудникам полиции

В городском округе Волоколамск задержали мужчину, который угрожал ружьем сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

4 мая сотрудники полиции патрулировали улицы и заметили подозрительного мужчину, которого остановили для проверки документов. Однако на законные требования полицейских местный житель достал из полиэтиленового пакета заряженное ружье, которое направил на представителей власти.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого и доставили в следственный отдел.

В ближайшее время жителю Волоколамска предъявят обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) и изберут меру пресечения.