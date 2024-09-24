В Вологде парень приковал наручниками девушку к кровати и не смог отстегнуть

Baza: в Вологде секс-игры с наручниками закончились для влюбленных вызовом МЧС

В Вологде игра в полицейского и заключенного закончилась для влюбленной пары вызовом сотрудником МЧС. Парень приковал наручниками девушку к кровати и не смог отстегнуть, сообщает Baza .

Инцидент произошел 23 сентября. Утром 38-летний Денис во время сексуальных игр приковал свою 27-летнюю подругу наручниками к кровати. Однако после завершения любовных утех парочка поняла, что наручники не отстегиваются.

Денис около получаса пытался самостоятельно открыть замок, но, потерпев неудачу, пара вызвала сотрудников МЧС. Прибывшим на вызов спасателям мужчина объяснил, что наручники были подарены его другом, который работал в правоохранительных органах. Они долгое время пылились в шкафу пока Денис не решил «арестовать» возлюбленную.

Сотрудники службы спасения быстро освободили «пленницу». Влюбленные решили, что наручники им больше не понадобятся.