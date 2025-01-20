В Видном таджик пырнул знакомого, а потом избил и изнасиловал его сожительницу

В подмосковном городе Видное заведено уголовное дело на гражданина Таджикистана, подозреваемого в причинении телесных повреждений знакомому и изнасиловании его сожительницы, сообщает Информационный центр СК России.

В Сети появилась информация, что 17 января во время пьяной посиделки таджик пырнул приятеля ножом, а затем избил и изнасиловал его сожительницу. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал у и. о. руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ярослава Яковлева подготовить доклад о том, как расследуется данное дело.