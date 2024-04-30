В Великобритании сообщили о повреждении судна в Красном море

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ВМС Великобритании сообщили о повреждении судна в Красном море

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о повреждении судна при атаке у йеменского порта Моха, сообщает « Известия » со ссылкой на сайт организации.

Экипаж при нападении не пострадал, корабль следует в порт назначении, сказано в публикации.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на три судна в Красном море и одно в Индийском океане.

Нападение совершено на судно Cyclades в Красном море и судно MSC Orion в Индийском океане.

Кроме того, удары беспилотниками нанесены по двум американским эсминцам в Красном море.