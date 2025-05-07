В Ватикане конклав не выбрал нового папу римского

7 мая в Ватикане состоялся конклав, который так и не смог выбрать нового папу римского после смерти папы римского Франциска, сообщает РЕН ТВ .

О том, что конклав не смог выбрать папу римского, свидетельствует черный дым, который пошел из трубы Сикстинской капеллы. Если бы папу римского выбрали, из трубы пошел бы белый дым.

Днем 7 мая перед конклавом состоялась торжественная месса по случаю выборов. Само мероприятие проводилось в строго закрытом формате.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля его похоронили. Проститься с понтификом приезжали мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин не посещал траурную мессу.