В Увате пьяный водитель сбил 7-летнего велосипедиста

По данным региональной Госавтоинспекции, вечером ребенок ехал по обочине улицы Ленина. В этот момент на него наехал автомобиль Lada. От удара у машины оказался разбит передний бампер и поврежден капот, мальчик получил тяжелые травмы.

Инспекторы проверили водителя на состояние опьянения. Алкотестер показал 0,43 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

При проверке выяснилось, что ранее мужчина уже становился участником ДТП. По информации Госавтоинспекции, он сбил дорожный знак и скрылся с места происшествия. По факту аварии проводится проверка.

