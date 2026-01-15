В Утрехте прогремел взрыв, который спровоцировал мощный пожар

В самом сердце Утрехта, главного города одноименной провинции, прогремел мощный взрыв, за которым, по данным RTL Utrecht, сразу же вспыхнул охвативший значительную территорию пожар, пишет ТАСС .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что во многих близлежащих строениях вылетели стекла, а дорога и пешеходные зоны обильно покрыты осколками. Несколько зданий объяты пламенем. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, в том числе бригады скорой помощи и вертолет медицинской эвакуации.

Официальный представитель пожарной охраны Утрехта подтвердил факт инцидента, однако уточнил, что причины взрыва пока неизвестны. Полиция города сообщила, что ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего.

Для обеспечения безопасности граждан перекрыты центральные улицы, и район, где произошел взрыв, оцеплен. За пределами оцепленной территории собираются зеваки. Информация о погибших или раненых на данный момент отсутствует.

