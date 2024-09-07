В Utair назвали фейком информацию о попытке самолета сесть на строящуюся ВПП в Чечне

В Utair опровергли информацию о том, что их самолет едва не сел на строящуюся ВПП в Грозном, соответствующая запись появилась в Telegram-аккаунте авиакомпании.

Борт произвел штатную посадку без ухода на второй круг, подчеркнула пресс-служба перевозчика.

В Utair отметили, что распространяемое в Сети видео с самолетом — это архивная съемка, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра. В том случае посадка борта также прошла в штатно.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что пилоты самолета Boeing-737 Utair чуть не сели на строящуюся взлетную полосу в Чечне. Самолет, который летел из Антальи, в последний момент успел уйти на второй круг, подняв столб пыли.