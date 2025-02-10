В Ульяновске ревнивец машиной переехал бывшую и вонзил нож в ее парня

В Ульяновске 21-летний парень на машине наехал на свою бывшую девушку. После этого ревнивец порезал ножом ее нового парня, сообщает «112» .

Молодой человек на иномарке Honda Civic атаковал пару у дома на улице Робеспьера. В момент столкновения девушка и ее возлюбленный стояли у подъезда.

Судя по кадрам, автомобилист сбил свою экс-пассию, после чего покинул машину и набросился на ее парня с ножом. Завязалась драка, в ходе которой пострадавший мужчина получил ножевое ранение в бедро.

Потерпевших госпитализировали. Полиция задержала злоумышленника.

Предварительно, 21-летний парень пошел на такой поступок из-за ревностных чувств.

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