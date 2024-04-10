В Уфе сотрудницы «Пятерочки» напали на покупателя и избили его

SHOT: сотрудницы продуктового напали на покупателя и избили его, обвинив в краже

Житель Уфы заявил в полицию на подозрительных сотрудниц «Пятерочки» и обвинил их в избиении, сообщает SHOT .

Изначально Дениса заподозрили в краже в магазине. В течение драки мужчине расцарапали лицо, также вырвали клок волос. По словам жителя, он зашел посмотреть цены и был с большой сумкой. Именно она и смутила сотрудниц магазина.

После драки в «Пятерочке» Денис связался со службой поддержки сети для того, чтобы там разобрались с персоналом.

Однако оператор сообщил о технических неполадках и попросил перезвонить его коллеге.

Коллега также не ответил Денису.