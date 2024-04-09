В Уфе 15-летний подросток провел в СИЗО 1,5 года за распространение наркотиков

В Уфе 15-летнего парня осудили за распространение наркотиков. Он провел в СИЗО 1,5 года, а затем его выпустили на свободу, потому что на момент преступления он не достиг 16-летнего возраста, сообщает Baza .

В феврале 2022 года сотрудники полиции задержали Костю вместе с мамой Екатериной. При обыске у женщины обнаружили 30 свертков с мефедроном и альфа-ПВП. Сначала Екатерина признала свою вину, но на суде изменила свое решение.

Женщина рассказала, что ей срочно нужна была работа, чтобы оплатить аренду квартиры. Она нашла объявление о поиске сиделки, связалась с «работодателем», который предложил ей раскладывать по Уфе наркотики.

Костя также не призвал свою вину на суде. По его словам, мама попросила сходить с ней за «курительной смесью» и он не знал, что это наркотики. Однако во время следствия парень говорил, что забирал с матерью закладки.

Адвокаты неоднократно обращали внимание следствия на возраст Кости. Он младше 16 лет, поэтому его нельзя судить по статье 228.1 УК РФ. Но в декабре 2022 года Демский районный суд Уфы приговорил подростка к 3 годам заключения в воспитательной колонии. После заседания его взяли под стражу.

Костя провел в СИЗО 1,5 года, пока шли апелляции. В марте текущего года приговор был отменен, а мальчик вышел на свободу.

Ранее самый результативный следователь Петербурга Дмитрий Яковлев рассказал, кем являются среднестатистические распространители и потребители наркотиков.