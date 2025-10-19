В Уфе 14-летний юноша получил переломы из-за порвавшегося под ним батута

В Уфе на детской площадке порвался батут, не выдержав веса нескольких подростков. В итоге 14-летний юноша получил перелом двух костей и сотрясение головного мозга, сообщает SHOT .

По словам матери потерпевшего, 14-летний Владислав и его приятели проводили время в Кировском районе города, где увидели батут на детской площадке. Школьники решили использовать батут по назначению и начали на нем все вместе прыгать. На опубликованных кадрах видно, что одновременно на батуте находились четыре ребенка, еще двое стояли рядом и наблюдали за весельем товарищей.

Пострадавший юноша утверждает, что в определенный момент конструкция рухнула под ним. В результате инцидента у подростка диагностированы сотрясение мозга, закрытый перелом обеих костей голени, а также ссадины и гематомы. Ему была проведена операция, и в настоящее время он находится под наблюдением врачей в стационаре.

Со слов матери, после случившегося аттракцион был убран с территории площадки. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением и настаивает на проведении проверки в отношении местной администрации.

