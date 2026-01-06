сегодня в 11:57

В Удмуртии после ДТП с нефтевозом случился разлив топлива на трассе

На трассе «Ижевск-Сарапул» рядом с селом Лагуново в Сарапульском районе Удмуртской Республики утром произошло ДТП с нефтевозом. В результате него случился разлив топлива, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в ВК .

На 45 километре дороги из-за поломки седельно-сцепного устройства расцепились тягач и полуприцеп, который опрокинулся.

Цистерна с нефтью получила повреждения, в следствие чего горючая жидкость разлилась на дорогу.

Вылившийся объем нефти еще уточняется. Угрозы того, что она попадет в ближайший водоем реку Яромаску, находящуюся в 850 метрах, нет.

Никто не пострадал. Ликвидацией последствий занимаются 27 специалистов, также задействованы три единицы техники.

На опубликованном фото видно, что из цистерны вылилась нефть на трассу. Она залила обочину и часть полосы движения.

