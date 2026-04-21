В Твери стоматолог под наркотиками избивал свою возлюбленную и издевался над ней

Жительница Твери в соцсетях пожаловалась, что ее молодой человек, находясь в наркотическом и алкогольном опьянении, систематически издевается и избивает ее.

Пострадавшая Ирина (имя изменено — ред.) рассказала, что ее возлюбленный Андрей (имя изменено — ред.) работает стоматологом-хирургом в одной из городских клиник. При этом мужчина регулярно употребляет наркотические вещества и даже привлекался к уголовной ответственности по соответствующей статье.

Девушка утверждает, что Андрей проводит операции в наркотическом опьянении. В связи с этим многие из них часто шли не по плану. Об этом стоматолог регулярно признавался дома своей девушке. Помимо этого, на фоне измененного сознания Андрей неоднократно издевался над Ириной: применял физическую силу и моральное воздействие.

«Сегодня я наконец-то вызвала полицию и смогла уехать оттуда, потому что он не выпускал. Побои были не только у меня, но и у предыдущих девушек», — поделилась заплаканная Ирина на видео.

По ее словам, через полтора года с ней связалась одна из бывших девушек Андрея. Она рассказала, что на протяжении всех отношений мужчина ей изменял и избивал ее. Кроме того, в какой-то момент Андрей состоял в отношениях одновременно с Ириной и экс-возлюбленной, при этом девушки не знали об этом. Мужчина одновременно издевался над обеими.

Ирина добавила, что соседи привыкли к странному поведению Андрея и никак не реагируют на крики. При сотрудниках полиции мужчина себя адекватно ведет, а все его девушки — «истерички и психопатки». Как-то во время очередной ссоры Андрей резал себя ножом, чтобы Ирина его простила. Теперь мужчина вынужден скрывать многочисленные шрамы на теле.

Во всех ситуациях он умело выставляет виноватой Ирину, а сотрудники полиции отказываются проводить тест на наркотики, так как для этого нет оснований.

