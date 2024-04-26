В Твери пьяный водитель без прав и на чужой машине задавил человека на «зебре»

В Твери нетрезвый автомобилист устроил ДТП, в результате которого пострадал человек. Мужчина ранее был лишен прав за пьяную езду, а теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщает aif.ru .

Авария произошла вечером 24 апреля около дома на улице Софьи Перовской. Водитель 1976 года рождения за рулем Volkswagen Polo сбил мужчину на нерегулируемой «зебре».

При оформлении ДТП стало известно, что виновник аварии находится в пьяном состоянии и ездил без водительского удостоверения. Права у горожанина отобрали еще за прошлую езду в нетрезвом виде. Более того, оказалось, что мужчина управлял чужой машиной.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Жителю Твери грозит лишение свободы сроком до 2 лет.