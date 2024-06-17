В Турции за первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тыс жителей

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что около 16 тыс. человек обратились к медикам города за первый день празднования Курбан-байрама. Жители получили ранения, когда закалывали жертвенных зверей, сообщает РИА Новости .

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире», — отметил министр.

Коджа рассказал, что подобные инциденты случаются, когда животных закалывают непрофессионалы.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является частью обряда паломничества в Мекку. Он отмечается в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня.