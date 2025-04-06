В Турции погибла «Мисс Европа-Косово»

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В Турции погибла 27-летняя обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Девушка отправилась с семьей в Гиресун на праздник Рамадан, пила алкоголь и веселилась с подружками.

Как пишет издание, полицейские остановили модель и обнаружили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Гюлер Эрдоган попыталась скрыться от них и попала в ДТП, в результате которого погибла.

Ранее в Париже водитель автомобиля, пытаясь уйти от лобового столкновения, насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую.