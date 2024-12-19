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В Париже в ДТП погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая

В Париже водитель автомобиля, пытаясь уйти от лобового столкновения, насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на StarHit.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала знакомая модели.

Прощание с моделью состоится на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.

Ранее смертельное ДТП произошло на 30 километре Киевского шоссе в ТиНАО Москвы по направлению в область.