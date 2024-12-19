В Париже в ДТП погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая
В Париже водитель автомобиля, пытаясь уйти от лобового столкновения, насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на StarHit.
«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала знакомая модели.
Прощание с моделью состоится на Троекуровском кладбище в Москве 23 декабря.
Ранее смертельное ДТП произошло на 30 километре Киевского шоссе в ТиНАО Москвы по направлению в область.