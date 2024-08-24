В Турции на грузовом судне погибли два российских моряка

Несчастный случай отнял жизни у двух моряков из РФ на грузовом судне в Турции

Двое российских моряков, 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов, провалились в один из палубных люков, где погибли при загадочных обстоятельствах, пишет РБК со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Предполагается, что российские моряки могли отравиться газом в трюме корабля. Точную причину их смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы уже в России.

Известно, что оба моряка погибли 23 августа на грузовом корабле «Навис 2», который вышел из порта в Ейске. Посольство России в Турции пока никак не прокомментировало происшествие.

Известно, что корабль перевозит корма, но не уточняется, какие и для кого.