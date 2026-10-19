В Туре ограничили продажу продуктов из-за срыва северного завоза
Жители поселка Тура в Эвенкии часами стоят в очередях за продуктами. Магазины ограничили отпуск пяти базовых товаров после срыва доставки по Нижней Тунгуске, сообщает «Царьград».
Обмеление реки помешало грузовым судам дойти до поселка. Прокуратура установила, что авиапоставки запаздывали, вызвав дефицит. Цены на оставшиеся товары выросли. С 12 сентября действует режим повышенной готовности.
Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность») в отношении должностных лиц краевого Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. По версии следствия, они не приняли своевременных мер, несмотря на обращение главы Эвенкии.
«Общий объем грузов, доставленных с момента введения режима повышенной готовности (12 сентября), превышает 52 тонны», — сообщил руководитель агентства Антон Нарчуганов.
Продукты получают социальные учреждения и магазины. До открытия зимних автодорог грузы будут доставлять только авиацией.
По данным Алексея Аксютенко и «Проспекта Мира», 19 октября магазин «Овощи-фрукты» отпускал в одни руки: картофель — 3 кг по 142 рубля за кг, лук — 2 кг по 126 рублей, капусту — один вилок по 126 рублей за кг, яйца — десяток за 160 рублей, молоко — литр за 225 рублей.
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