В Туре ограничили продажу продуктов из-за срыва северного завоза

Жители поселка Тура в Эвенкии часами стоят в очередях за продуктами. Магазины ограничили отпуск пяти базовых товаров после срыва доставки по Нижней Тунгуске, сообщает «Царьград» .

Обмеление реки помешало грузовым судам дойти до поселка. Прокуратура установила, что авиапоставки запаздывали, вызвав дефицит. Цены на оставшиеся товары выросли. С 12 сентября действует режим повышенной готовности.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность») в отношении должностных лиц краевого Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. По версии следствия, они не приняли своевременных мер, несмотря на обращение главы Эвенкии.

«Общий объем грузов, доставленных с момента введения режима повышенной готовности (12 сентября), превышает 52 тонны», — сообщил руководитель агентства Антон Нарчуганов.

Продукты получают социальные учреждения и магазины. До открытия зимних автодорог грузы будут доставлять только авиацией.

По данным Алексея Аксютенко и «Проспекта Мира», 19 октября магазин «Овощи-фрукты» отпускал в одни руки: картофель — 3 кг по 142 рубля за кг, лук — 2 кг по 126 рублей, капусту — один вилок по 126 рублей за кг, яйца — десяток за 160 рублей, молоко — литр за 225 рублей.

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