В Тульской области завершили разбор частично рухнувшего дома после взрыва

В поселке Куркино на улице Ленина спасатели завершили комплекс аварийно-спасательных и поисковых мероприятий в зоне частичного разрушения подъезда жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Тульской области .

Для устранения последствий происшествия было задействовано 55 единиц техники и 155 специалистов из различных подразделений РСЧС. В частности, от МЧС России в работах участвовали 25 единиц техники и 90 спасателей.

Оперативно прибыв на место катастрофы, спасательные службы немедленно приступили к разбору завалов и поиску пострадавших. В ходе работ был успешно извлечен и спасен один человек. Всего в результате случившегося пострадали четверо, все они госпитализированы. Кроме того, были эвакуированы 10 жильцов.

«С поставленной задачей подразделения пожарной охраны справились», — подчеркнул заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Твиров.

Ранее сообщалось, что взрыв в жилом многоквартирном доме 8 ноября прогремел из-за бытового газа. В ходе разбирательства по факту случившегося следователи установили предполагаемого виновника произошедшего. Ему готовятся предъявить обвинения.

