В Тульской области расследуют причины смертельного ДТП
До десяти увеличилось количество пострадавших в ДТП под Тулой
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До десяти увеличилось количество пострадавших в ДТП под Тулой, один человек погиб,сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.
«В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять пять несовершеннолетних детей», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Авария произошла в субботу вечером. Среди пострадавших четверо детей. Раненых госпитализировали.