В Тульской области расследуют причины смертельного ДТП

До десяти увеличилось количество пострадавших в ДТП под Тулой

До десяти увеличилось количество пострадавших в ДТП под Тулой, один человек погиб, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

«В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять пять несовершеннолетних детей», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Авария произошла в субботу вечером. Среди пострадавших четверо детей. Раненых госпитализировали.