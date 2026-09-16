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В Туле пьяный мужчина уснул у подъезда с предметом, похожим на гранату

Происшествия

В Туле у дома на улице Фридриха Энгельса прохожая наткнулась на лежащего на земле мужчину. Рядом с ним находился предмет, визуально напоминающий боевую гранату, сообщает Telegram-канал «Тула Жесть» со ссылкой на рассказ местной жительницы.

Возвращавшаяся с работы женщина заметила у одного из подъездов лежащего человека. Сперва она подумала, что горожанину стало плохо. 

Однако при попытке приблизиться она почувствовала резкий запах алкоголя. Случайно задев спящего ногой, прохожая разглядела на полу рядом с его рукой металлический предмет, по форме напоминающий гранату.

Очевидица сразу отошла на безопасное расстояние и вызвала сотрудников полиции. На момент публикации на место происшествия выехали силовики. 

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