сегодня в 20:45

В ТЦ «РИО» на улице Большая Черемушкинская эвакуировали посетителей

Вечером во вторник, 6 января, в Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Столичные огнеборцы оперативно реагировали на вызов и приехали на место происшествия.

По итогам проверки было установлено, что произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции здания.

Посетители и персонал покинули торговый центр самостоятельно.

Никто не пострадал.