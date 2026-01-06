В ТЦ «РИО» на улице Большая Черемушкинская эвакуировали посетителей
Вечером во вторник, 6 января, в Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д. 1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Столичные огнеборцы оперативно реагировали на вызов и приехали на место происшествия.
По итогам проверки было установлено, что произошла вспышка жировых отложений в системе вентиляции здания.
Посетители и персонал покинули торговый центр самостоятельно.
Никто не пострадал.