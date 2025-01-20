В ТЦ на юго-востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

В торговом центре на юго-востоке Москвы мужчина применил оружие во время конфликта, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, в ТЦ на улице Зеленодольская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе один из них выстрелил из травматики.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка.

Ранее в Москве полицейские обнаружили квартире у айтишника ружья, модифицированные револьверы, обрезы и другие виды огнестрельного оружия с патронами. Возбуждено уголовное дело.