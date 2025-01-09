Револьверы и ружья: в Москве айтишник устроил в квартире склад оружия

В Москве полицейские обнаружили квартире у айтишника ружья, модифицированные револьверы, обрезы и другие виды огнестрельного оружия с патронами. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС .

«В рамках обыска в квартире IT-специалиста обнаружены ружья, модифицированные револьверы и патроны», — заявил представитель правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что также полицейские обнаружили изготовленный из разных деталей автомат. Оружие было предназначено для стрельбы охотничьими патронами калибра 7,62×39 мм и патронами калибра 7,62 мм образца 1943 года.

По словам собеседника агентства, еще в ходе обыска нашли свыше 1,6 тыс. самодельных патронов для пистолетов Токарева и Макарова, а также обрезов и винтовок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

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