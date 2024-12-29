сегодня в 14:07

В Архангельске взрывчатка рванула в доме пенсионера при попытке растопить печь

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сдетанировало в доме 62-летнего жителя Архангельска при попытке растопить печь дровами. Пенсионер просто забыл о наличии взрывчатки дома, сообщает SHOT .

В один из вечеров мужчина начал растапливать печь заранее заготовленным дровами. Взрыв прогремел, как только он закинул в печь несколько штук.

На место происшествия прибыли городские экстренные службы. В ходе разбирательства выяснилось, что сдетанировало СВУ.

По словам пенсионера, он спрятал взрывчатку в дровах, чтобы ее не украли, однако со временем забыл о ней. За изготовление взрывного устройства жителю Архангельска грозит уголовная ответственность.

Ранее мощный взрыв раздался в здании торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе. Затем на объекте начался пожар.