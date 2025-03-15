В центре Тбилиси застрелен брат влиятельного вора в законе Мераба Сухумского

В центре Тбилиси был убит криминальный авторитет Леван Джангвеладзе, который являлся братом одного из наиболее влиятельных воров в законе Мераба Сухумского, сообщает SHOT .

Убийство произошло накануне вечером на улице Чавчавадзе. На опубликованных кадрах видно, как 60-летний Джангвеладзе вместе с другим мужчиной идут по тротуару. В этот момент поджидавший киллер напал со спины и начал стрелять в криминального авторитета. При этом знакомому Джангвеладзе удалось сбежать.

Всего в брата Сухумского было выпущено 9 пуль, при этом некоторые из них, как утверждают очевидцы, попали в ближайшее кафе и разбили стекла. Правоохранительные органы организовали расследование и разыскивают киллера.

Джангвеладзе прилетел в Грузию из-за границы на похороны своего знакомого и передвигался по Тбилиси в сопровождении охраны. По одной из версий, инцидент связан с конфликтом между Джангвеладзе и криминальным авторитетом Шакро Молодым. По данным следствия, Джангвеладзе был владельцем 3 типографий в Москве.

Джангвеладзе был вовлечен в криминальные конфликты Мераба Сухумского и вел бизнес брата. Его имя связывали с ликвидацией влиятельных воров в законе Япончика и Деда Хасана. Среди знакомых Джангвеладзе был лидер Таганской ОПГ Игорь Жирноклеев, которого судят за создание ОПГ и участие в её деятельности.