В центре Москвы иномарка насмерть задавила 89-летнюю старушку

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В центре Москвы произошла автоавария с участием иномарки Ford. Автомобиль наехал на 89-летнюю женщину, в результате чего пострадавшая погибла на месте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, ДТП случилось на улице Большая Полянка. Американский автомобиль выезжал с подземной парковки и сбил пенсионерку, стоящую на тротуаре.

Пожилая москвичка скончалась от полученных травм. Дорожная полиция и следственно-оперативная группа выясняют прочие обстоятельства и детали смертельной аварии.

13 февраля на платной трассе в подмосковном Солнечногорске случилось ДТП, в результате которого погибли три человека. Авария унесла жизни двоих водителей и одного пассажира.