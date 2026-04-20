В центре Москвы арестован мужчина за избиение знакомой до смерти

В центре Москвы арестован мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть женщины. Следственный отдел по Басманному району расследует уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, преступление было совершено не позднее 17 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Столичного СК .

Обвиняемый, находясь в разных местах дома на улице Фридриха Энгельса, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую 1989 года рождения. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Спасти женщину не удалось.

Подозреваемого в жестоком избиении, повлекшем за собой смерть женщины, уже задержали. Ему уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и суд удовлетворил это ходатайство. Теперь обвиняемый будет находиться под стражей на время расследования.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют точные причины и мотивы конфликта, приведшего к трагическим последствиям. Назначены необходимые экспертизы.

