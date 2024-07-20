В центре Киева неизвестные снесли усадьбу Зеленских конца XIX века

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в социальных сетях заявил о незаконном сносе неизвестными лицами одного из старейших зданий города — усадьбы Зеленских 1890 года постройки, сообщает радио Sputnik .

Несанкционированный снос Дома Зеленских прошел по адресу: улица Александра Конисского, 22.

В обстоятельствах случившегося теперь разбирается в том числе местная полиция в рамках возбужденного уголовного дела. В настоящее время стражи порядка уже нашли и изъяли технику, которую злоумышленники использовали для незаконных работ.

«Департамент (мэрии — ред.) изучает все возможные законные шаги и меры реагирования», — говорится в сообщении департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.

Согласно данным открытых источников, снесенная усадьба была построена по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 год в доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских.