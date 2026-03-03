В центре Кемерова подростки толпой зверски избили сверстника

В центре Кемерова группа подростков избила сверстника во дворе бизнес-центра на Советском проспекте, 32, сообщает Сiбдепо .

Пострадавший получил травмы лица.

Все произошло 2 марта около 17:00. По данным очевидцев, во дворе бизнес-центра на Советском проспекте, 32, собралась группа из примерно десяти подростков.

Они окружили мальчика, и один из участников несколько раз ударил его ногой по лицу.

