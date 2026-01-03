В центральном Иране пытались совершить теракт

Вооруженный боевик пытался совершить теракт в провинции Кум, расположенной в центре Ирана, на фоне развернувшейся волны протестов и беспорядков в республике, сообщает РИА Новости .

Об этом заявил заместитель губернатора иранской провинции Кум по вопросам безопасности Мортаза Хейдари.

Граната случайно взорвалась в руках боевика, и он погиб.

Протесты, названные Reuters крупнейшими за последние три года, вспыхнули на фоне экономического кризиса: курс национальной валюты обвалился вдвое по отношению к доллару, что спровоцировало скачок цен. Первыми недовольство выразили владельцы магазинов, к которым затем присоединились студенты и другие группы населения.

Для разгона демонстраций полиция применяет слезоточивый газ, а в ряде случаев, по утверждениям активистов, открывает огонь. Власти объявили о готовности к диалогу с профсоюзами, однако детали переговоров пока не раскрываются.

