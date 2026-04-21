В Тринидаде нашли останки 50 младенцев на кладбище

На кладбище города Кумуто нашли останки 50 младенцев и 6 взрослых

На кладбище города Кумуто в Республике Тринидад и Тобаго нашли останки 50 младенцев и шести взрослых, сообщает «Царьград» со ссылкой на People.

На телах взрослых были идентификационные бирки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что двум из них после смерти проводили вскрытие.

Происхождение захоронения пока не установлено. Рассматривается версия, что речь идет о невостребованных телах. Расследование продолжается.

В последние месяцы в Тринидаде и Тобаго действует режим чрезвычайного положения из-за роста преступности. С начала 2026 года в стране зарегистрировали более 60 убийств.

