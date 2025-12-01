В Томске агрессивные собаки напали на врача скорой помощи на вызове

В Томске врач скорой помощи подвергся нападению двух собак во время исполнения служебных обязанностей, когда приехал на вызов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали крики мужчины, который звал на помощь, сообщает Telegram-канал «112» .

Происшествие случилось в поселке Апрель вечером 30 ноября. Визит бригады неотложной помощи закончился печально для одного из медработников. На фельдшера набросились два агрессивных пса, которых владелица необдуманно выпустила на улицу без необходимых средств контроля — поводка и намордника.

Свидетели произошедшего были вынуждены укрыться в своих жилищах, опасаясь за свою безопасность.

Жители поселка неоднократно выражали обеспокоенность по поводу поведения этих животных. По их словам, собаки безнадзорно бродят по улицам, проявляя агрессию, а владельцы зачастую злоупотребляют алкоголем и не заботятся о своих питомцах.

Обстоятельства данного дела расследуются сотрудниками правоохранительных органов. О состоянии сотрудника скорой помощи, на которого напали животные, ничего не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.