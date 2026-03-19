В Тюменской области преступники крали людей для рабского труда на севере

Группа из шести тюменцев задержана за похищение минимум 20 человек из корыстных побуждений. Пострадавшие принудительно работали на стройках на севере России, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Группу лиц обвиняют по пунктам «а, з» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). По информации правоохранителей, преступники орудовали с 2018 года по 11 февраля 2026-го.

Шесть обвиняемых и пока еще ряд неустановленных лиц искали россиян, злоупотреблявших алкоголем, бездомных и иных попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Пострадавших обманывали и завлекали в квартиры в Тюмени. Затем угрожали насилием, а иногда и прибегали к нему, чтобы удерживать.

Затем пострадавших нелегально перевозили на стройки в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Там заставляли заниматься принудительным трудом.

В руки преступной группы попали минимум 20 россиян, живущих в Тюменской области. Их удалось освободить.

Соучастников преступлений ищут. Обвиняемых заключили под стражу.

