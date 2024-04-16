В Тюменской области начинают срочную эвакуацию жителей из-за угрозы затопления

Он отметил, что власти области заблаговременно подготовились к паводку, который синоптики прогнозировали с превышением исторического максимума. Но 15 апреля пришел уточненный прогноз, где говорилось, что уровень воды будет еще выше.

«Воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. <…> Ситуация очень серьезная», — предупредил Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты заранее обошли дома на территориях, где есть угроза затопления, оповестили всех жителей. По вопросам угрозы затоплений и эвакуации можно звонить на горячую линию по номеру 122, которая со вторника работает круглосуточно.

Губернатор подчеркнул, что жителям быстро нужно собрать необходимые вещи и выехать в безопасное место: к родственникам или в пункты временного размещения, которые подготовлены в регионе.