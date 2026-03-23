В Тюмени задержали создателя фашистского Telegram-канала
УФСБ: фигурант фашистского Telegram-канала планировал преступления в Тюмени
В Тюмени задержали мужчину, который администрировал праворадикальный Telegram-канал и, по версии следствия, готовил преступления в регионе, сообщает nashgorod.ru.
Житель Тюмени был подписан на Telegram-канал, где публиковались материалы фашистского толка.
Аналогичный ресурс он создал и администрировал в Тюменской области.
В пресс-службе РУ ФСБ по региону уточнили, что он преследовал цель подготовить и совершить преступления на территории Тюменской области.
Мужчину задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.