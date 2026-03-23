В Тюмени задержали создателя фашистского Telegram-канала

В Тюмени задержали мужчину, который администрировал праворадикальный Telegram-канал и, по версии следствия, готовил преступления в регионе, сообщает nashgorod.ru .

Житель Тюмени был подписан на Telegram-канал, где публиковались материалы фашистского толка.

Аналогичный ресурс он создал и администрировал в Тюменской области.

В пресс-службе РУ ФСБ по региону уточнили, что он преследовал цель подготовить и совершить преступления на территории Тюменской области.

Мужчину задержали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

