В Тюмени подросток на автомобиле сбил 8-летнего мальчика

В Тюмени несовершеннолетний водитель, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Момент происшествия попал на видеорегистратор другого автомобиля, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на обочине в момент аварии стояла толпа людей, а мальчик, попавший под машину, пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В итоге ребенок угодил под колеса машины, которой управлял подросток без прав.

Происшествие произошло на улице Андрея Кореневского. Очевидцы случившегося вызвали бригаду скорой помощи.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

