В Тюмени автомобилист под камерой переехал беременную собаку

В Тюмени беременная собака попала под колеса авто и выжила

В Тюмени автомобиль сбил ожидавшую потомство собаку, в результате чего она, пять щенков, получила серьезные переломы и травмы, но выжила. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ .

На кадрах видно, как небольшая собака пересекала проезжую часть и шла к человеку, стоявшему у обочины, но попала под колеса. Человек бросился сначала к автомобилисту, который остановился, но не вышел из машины, а затем подбежал к собаке и взял ее на руки.

В дальнейшем пострадавшее животное доставили в ветеринарную лечебницу. Ветеринарам пришлось удалить репродуктивный орган и извлечь нежизнеспособных щенков.

Как сообщили врачи, у собаки диагностированы серьезные повреждения брюшной полости, переломы ребер и костей таза. Несмотря на тяжелые травмы, животное удалось спасти.

