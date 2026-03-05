сегодня в 20:36

В Тегеране обстреляли ЖК с работающей группой RT

В Тегеране подвергся бомбардировке жилой комплекс «Бруджерди», где работает съемочная группа RT . Сотрудники телеканала не пострадали, сообщает RT .

Под удар попал жилой комплекс «Бруджерди» в иранской столице. В здании находилась съемочная группа телеканала RT.

«Наша группа в безопасности», — сообщил Telegram-канал RT.

Ранее стало известно, что офис RT в Тегеране частично пострадал в результате удара Израиля. По данным телеканала, все сотрудники остались целы.

Глава бюро RT в Иране Хами Хамеди опубликовал видео последствий авиаудара по зданию, расположенному рядом с офисом редакции. На кадрах видны повреждения фасада и выбитые окна.

