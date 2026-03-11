В Таиланде уже две недели разыскивают российского туриста

Начиная с 25 февраля в Таиланде разыскивают без вести пропавшего туриста из Уфы. 40-летний Денис поссорился с возлюбленной Анной, с которой состоял в отношениях девять лет, после чего пропал, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что перед исчезновением айтишник проводил свою возлюбленную в полицию. В участке ситуация обострилась: мужчина преднамеренно уничтожил паспорт женщины, рассчитывая быть немедленно арестованным. Однако Аня не стала подавать официальное обвинение и покинула отделение, а на следующий день вылетела в Россию по предоставленному для возвращения документу.

После инцидента мужчина так и не появился в арендованном жилье на Пхукете, где они с девушкой временно проживали.

Последний раз его видели в районе того самого полицейского участка, где произошла ссора. Мужчина уехал оттуда на мопеде, и его дальнейший маршрут неизвестен. В полицейский изолятор или тюрьму его не доставляли. Срок легального пребывания мужчины в стране истекает через трое суток. Поиски ведутся по всему Таиланду.

