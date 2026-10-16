В Таиланде полиция задержала настоятеля по подозрению в создании наркопритона

В тайской провинции Ройет полиция задержала настоятеля буддийского храма. Его подозревают в организации наркопритона на территории святилища, сообщает «Царьград» .

Полицейские провели рейд в храме в районе Суваннапхум 12 октября. Поводом стали сообщения о том, что настоятель регулярно собирал молодых людей и вместе с ними употреблял запрещенные вещества. Его имя не раскрывают.

При появлении полиции монах попытался убежать, но правоохранители вскоре задержали его. По данным издания The Thaiger, мужчина признался в употреблении метамфетамина, а попытку побега объяснил паникой.

Затем полицейские обыскали дом напротив храма и задержали двух мужчин. Их подозревают в поставках наркотиков настоятелю. По итогам разбирательства монаха лишили сана и направили на лечение в специализированную клинику.

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