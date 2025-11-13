В Таиланде арестовали «хакера мирового класса» из РФ по запросу США

Россиянина, объявленного в розыск в Штатах по обвинению в хакерской деятельности, арестовали на Пхукете в Таиланде после того, как Вашингтон обратился к властям страны с запросом об экстрадиции, сообщают «Новости Пхукета» .

Об этом рассказал глава киберполиции Таиланда (TCSD) генерал-лейтенант Сурапон Прембут. Он оставил эту тему почти без подробностей.

Арестованному 35 лет. В пресс-релизе мужчину описали как «хакера мирового класса», который причастен к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». На Пхукете задержанный был с 30 октября.

В Штатах дело против россиянина ведет ФБР. Генпрокуратура Таиланда одобрила арест мужчины на основании запроса США об экстрадиции.

